Врач-невролог предупредила волгоградцев о малоизученной головной боли

Заведующая кафедрой неврологии ВолгГМУ Ольга Курушина предупредила волгоградцев о таинственной кластерной головной боли. Недуг по неустановленным причинам чаще появляется у пациентов определённых профессиональных специальностей в виде острых болевых приступов, ощущаемых в области глаз, лба, носа в течение короткого периода времени — до 30 секунд.

— Кластерная головная боль чаще встречается у мужчин и имеет генетическую предрасположенность, точные причины развития заболевания до конца не установлены, но провоцирует приступы деятельность, связанная со зрительным напряжением, поэтому страдают чаще люди определенных профессий: ювелиры, стоматологи, бухгалтеры, — приводят слова медика журналисты РИА Новости.

При этом пациенты с кластерной болью не стремятся к покою, напротив, сохраняя двигательную активность на фоне болевого синдрома. В периоды обострений недуг может проявляться регулярно в схожие периоды времени.

Отметим, по словам Ольги Курушиной, полностью избавиться от такого рода боли возможно не всегда, однако лечащий врач может индивидуально подобрать терапию, которая сведёт приступы к минимуму. Кроме того, снизить их частоту поможет соблюдение режима сна и снижение влияния на организм провоцирующих факторов.

Фото из архива ИА «Высота 102».