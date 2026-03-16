Один человек погиб в Абу-Даби после падения ракеты на гражданский автомобиль

Один человек погиб в результате падения обломков ракеты на автомобиль в Абу-Даби. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщили местные власти.
Уточняется, что погибшим оказался гражданин Палестины.
— Власти Абу-Даби отреагировали на инцидент с падением ракеты на гражданский автомобиль в районе Аль-Бахья, в результате которого погиб один гражданин Палестины. Населению рекомендуется получать информацию только из официальных источников и избегать распространения слухов или непроверенной информации, — написали представители власти в соцсети Х.
28 февраля в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Абу-Даби также погиб один человек. Тогда Минобороны ОАЭ заявило, что этот удар является грубым нарушением международного права. ОАЭ оставляют за собой право ответить на эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории.
8 марта власти Объединенных Арабских Эмиратов впервые нанесли удар по территории Ирана. Днем ранее президент ОАЭ Заид Аль Нахайян заявил, что сейчас страна находится в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей.