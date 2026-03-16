Красноярский «Енисей» на выезде не смог победить «Шинник»

Накануне состоялся матч 24-го тура Первой лиги между ярославским «Шинником» и красноярским «Енисеем». Игра проходила в Ярославле. Последние два матча между командами завершились со счетом 0:0, однако общий баланс встреч на стороне «Енисея»: семь побед против шести у «Шинника». Счет открыли красноярцы: на 61-й минуте отличился форвард «Енисея» Андрей Окладников, причем он сделал это уже в третьем туре подряд. Однако удержать победу сибирякам не удалось: хозяева поля отыгрались на 78-й минуте после углового. Итоговый счет матча — 1:1. После этой встречи у «Енисея» 28 очков и 12-я строчка в турнирной таблице. Следующая игра у красноярцев также выездная, против екатеринбургского «Урала».