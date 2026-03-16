Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском стартовал проект по репродуктивному здоровью мужчин

В Новосибирской области стартовал проект «Мальчик. Мужчина. Отец», направленный на внимание к репродуктивному здоровью мужчин. Инициаторами выступили Новосибирское отделение Всероссийской общественной организации «Союз отцов» и Минздрав региона.

В рамках проекта врачи Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции выехали в Колывань для комплексного обследования мужчин репродуктивного возраста. Желающие могли пройти консультации уролога, эндокринолога, репродуктолога и генетика. Специалисты также провели лекции для студентов аграрного колледжа и семинар для родителей на тему «Как говорить с подростками об этом».

Как отмечают врачи, мужской фактор является причиной бесплодия примерно у 40% пар, сталкивающихся с трудностями зачатия. При этом качество биоматериала у мужчины может изменяться под влиянием хронических инфекций, стрессов, заболеваний мочеполовой системы и других факторов.

Проект будет продолжаться в течение всего 2026 года. В ближайшее время специалисты центра планируют посетить Бердск, Искитим и Черепаново.