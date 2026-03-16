Под Новосибирском стартовал проект по репродуктивному здоровью мужчин

В рамках проекта врачи Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции выехали в Колывань для комплексного обследования мужчин репродуктивного возраста. Желающие могли пройти консультации уролога, эндокринолога, репродуктолога и генетика. Специалисты также провели лекции для студентов аграрного колледжа и семинар для родителей на тему «Как говорить с подростками об этом».