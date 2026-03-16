Средства ПВО уничтожили шесть БПЛА над Ростовской областью ночью 16 марта

Из 145 дронов, сбитых ночью в России, шесть пришлось на Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Ростовской областью были ликвидированы шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующие данные опубликовало Министерство обороны России, подводя итоги отражения массовой воздушной атаки в период с 23:00 15 марта до 8:00 16 марта.

Согласно сводке военного ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны вели работу по перехвату целей на территории 14 регионов страны. Всего за ночь было сбито 145 дронов самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников нейтрализовано в небе над Московским регионом (53 аппарата), Брянской (38) и Ярославской (11) областями.

Как ранее проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, уничтожение целей происходило в северных территориях региона — Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. По предварительным данным, которые приводит глава региона, на земле обошлось без пострадавших и разрушений.

