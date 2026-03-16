Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: их искали почти полтора месяца

В штате Алабама, США, спустя полтора месяца после исчезновения нашли тела 40-летней женщины Аурелии Чок Как и её двоих детей — 17-летней дочери Нюрки и двухлетнего сына Энтони. Их останки обнаружили закопанными в лесу, завёрнутыми в пластик, а опознанию помогли найденные рядом украшения с именами матери и младшего ребёнка. Об этом сообщает американское издание Local 12.