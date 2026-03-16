Женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу: их искали почти полтора месяца

В США женщину с двумя детьми нашли закопанными в лесу спустя почти два месяца.

Источник: Комсомольская правда

В штате Алабама, США, спустя полтора месяца после исчезновения нашли тела 40-летней женщины Аурелии Чок Как и её двоих детей — 17-летней дочери Нюрки и двухлетнего сына Энтони. Их останки обнаружили закопанными в лесу, завёрнутыми в пластик, а опознанию помогли найденные рядом украшения с именами матери и младшего ребёнка. Об этом сообщает американское издание Local 12.

Трагедия произошла в округе Мобил. Семья пропала ещё 31 января, когда Аурелия Чок Как вместе с детьми последний раз видели дома в Теодоре.

Останки нашли 13 марта в лесном массиве недалеко от Саммердейла в округе Болдуин. Тела были тщательно спрятаны под землёй. Рядом с захоронением лежали личные вещи — ювелирные украшения с гравировкой имён Аурелии и Энтони. Именно они помогли быстро установить личности погибших.

Подозреваемого в этом преступлении задержали гораздо раньше — ещё 9 февраля. Им оказался 31-летний Хуан Карлос Аргета Герра. Сначала мужчину обвиняли только в похищении. Теперь ему предъявили тяжкие обвинения в убийстве, краже со взломом и надругательстве над телами погибших.

Ранее KP.RU писал, как в Новороссийске завершились поиски 16-летней школьницы, которая купила продукты и отправилась в горы. Своих друзей она предупредила, что не хочет возвращаться домой, а уже после её тело нашли волонтеры.

