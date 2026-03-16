В России начали замедлять домашний интернет

Ранее Life.ru писал о том, что платёж за интернет может вырасти в несколько раз из-за забытых дополнительных услуг. IT-эксперт Сергей Скворцов объяснил, что это маркетинговая уловка провайдеров. При подключении менеджеры предлагают «подарочные» опции — антивирусы, онлайн-кинотеатры, облачные хранилища. В первый месяц они бесплатны, а затем автоматически становятся платными. Формально компании действуют в рамках закона: условия озвучиваются, абонент даёт устное согласие. Однако в момент подключения клиент сосредоточен на тарифе и скорости, а о «бонусах» забывает.