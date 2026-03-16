В Рыбинском округе ограничат движение через железнодорожный переезд

17 марта в селе Новая Солянка Рыбинского муниципального округа ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд. Как рассказали в КрасЖД, это связано с проведением ремонтных работ.
На объекте будут действовать следующие ограничения:
— с 00:00 до 01:00 — пропуск автомобилей будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме;
— с 01:00 до 05:00 — переезд закроют для машин;
— с 05:00 до 08:00 — снова по одной полосе в реверсивном режиме.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.