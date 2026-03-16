Продолжаются поиски мужчины, пропавшего 9 марта на «Красноярских Столбах»

15 марта поиски осложнялись сильным ветром и метелью.

Источник: Krasnoyarskmedia

Спасатели, сотрудники МЧС и волонтёры продолжают искать 55-летнего мужчину. Предположительно он пропал на «Красноярских Столбах».

15 марта первая группа спасателей обследовала 14 км местности в районе скал «Сторожевой» и «Бастионы», вторая группа — более 8 км в районе скалы «Ермак».

В КГКУ «Спасатель» рассказали, что поиски осложнялись сильным ветром и метелью.

Мужчина пока так и не найден.

Напомним, Виктор Потаенков 9 марта уехал на личном автомобиле на «Столбы» — Восточный вход.

Был одет он в тёмную шапку и ярко-синий пуховик.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, звоните по тел. 8 (391) 233−47−35, 112 или 8−950−99−66−066.