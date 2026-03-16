Боец ВС РФ Хищник уничтожил пять самолетов и два вертолета ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Хищник рассказал, что в ходе участия в специальной военной операции ему удалось уничтожить пять самолетов и два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военнослужащий Вооруженных сил России с позывным Хищник рассказал, что в ходе участия в специальной военной операции ему удалось уничтожить пять самолетов и два вертолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, первый вертолет он сбил осенью 2022 года во время боев в окрестностях Угледара. Вскоре после этого Хищник уничтожил самолет Су-25, а затем еще несколько воздушных целей.

— На моем личном счету — пять самолетов Су-25 и два вертолета: Ми-8 и Ми-24, — приводит его слова РИА Новости.

11 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России 21-летнему военнослужащему Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР.

10 марта главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что лауреатом восьмой премии имени Тиграна Кеосаяна станет Сергей Ярашев.

О подвиге молодого бойца ранее доложил российскому лидеру глава ДНР Денис Пушилин. Военнослужащему ампутировали две ступни. В настоящее время он находится в больнице. Путин пообещал помочь солдату в реабилитации. Также 10 марта глава государства поручил подготовить указ о присвоении солдату звания Героя России.

Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.
Читать дальше