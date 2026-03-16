Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нового замначальника волгоградского ГУ МВД представили личному составу

Руслану Володину 46 лет, ранее он учился и служил в Воронеже.

Начальник волгоградского полицейского главка Дмитрий Свинов представил 16 марта личному составу своего нового заместителя. Курировать вопросы гражданства и регистрации иностранных граждан будет с этого дня Руслан Володин.

Володину 46 лет. Он родился в Воронеже, служить начал в 1996 году, в 2000-м окончил местный институт МВД и в 2018-м возглавил управление экономбезопасности воронежского правоохранительного ведомства.

За время службы отмечен орденом «За заслуги перед Отечеством», а также ведомственными наградами — медалью МВД России «За доблесть в службе», «И. Д. Путилина», «За боевое содружество».