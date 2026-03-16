Житель Феодосии задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Феодосии, который передавал Киеву данные о технике ПВО в Крыму. Об этом 16 марта сообщили в спецслужбе.
ВСУ использовали полученные сведения для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по полуострову.
Фотоматериалы задержанный передавал украинской стороне посредством мессенджера Telegram.
Уточняется, что мужчина фотографировал «технику, задействованную в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса».
В отношении жителя Феодосии завели уголовное дело за госизмену. Фигурант взят под стражу.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 39-летнего жителя Севастополя, который планировал подорвать автомобиль офицера Минобороны РФ.