Житель Феодосии задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму

ФСБ задержала жителя Феодосии, передававшего Киеву данные о технике ПВО в Крыму.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Феодосии, который передавал Киеву данные о технике ПВО в Крыму. Об этом 16 марта сообщили в спецслужбе.

ВСУ использовали полученные сведения для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по полуострову.

Фотоматериалы задержанный передавал украинской стороне посредством мессенджера Telegram.

Уточняется, что мужчина фотографировал «технику, задействованную в патрулировании воздушного пространства и обеспечении воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса».

В отношении жителя Феодосии завели уголовное дело за госизмену. Фигурант взят под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 39-летнего жителя Севастополя, который планировал подорвать автомобиль офицера Минобороны РФ.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше