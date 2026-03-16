Овчинский: в Очаково-Матвеевском началось строительство дома по реновации

В Западном административном округе Москвы началось строительство нового жилого дома в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В районе Очаково-Матвеевское начинается строительство нового трехсекционного жилого комплекса площадью почти 37 тысяч квадратных метров по адресу: 1-й Очаковский переулок, земельный участок 4А. В доме будет 369 квартир жилой площадью около 24 тысяч “квадратов”. Из них шесть квартир адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Проект включает организацию безбарьерной среды на территории новостройки, что обеспечит доступность для всех жителей: входные группы и вестибюли подъездов будут на одном уровне с тротуарами, без лестниц и порогов. В доме также установят современные лифты.
В рамках благоустройства двора создадут комфортную зону для досуга, которая станет центром притяжения для жильцов: на безопасном покрытии из резиновой крошки разместятся детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Кроме того, в новостройке предусмотрен подземный паркинг.
Жилой комплекс будет построен из высококачественных материалов, преимущественно российского производства, с использованием энергоэффективных технологий в соответствии со стандартами программы реновации.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики рассказала о строительстве жилого комплекса в Головинском районе, состоящего из трех зданий переменной этажности. Два из них будут расположены вдоль Флотской улицы, а третье — в глубине квартала. В этом комплексе запроектировано 772 квартиры, семь из которых будут адаптированы для маломобильных граждан, а жилая площадь составит около 50 тысяч квадратных метров.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации этой программы.