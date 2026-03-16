Astoria Grande меняет маршрут из Сочи из-за войны на Ближнем Востоке

Лайнер «Astoria Grande» 14 марта вышел из Сочи с почти 900 пассажирами. Изначально планировались заходы в Ашдод (Израиль) 22—23 марта . Минэкономразвития РФ рекомендовало исключить ближневосточные порты из-за безопасности. Туристы проведут два дня в Стамбуле вместо одного. Добавилась остановка в Аланье. Вместо Кушадасы — Измир. Программа по Турции и Египту сохранена. Ожидается, что локации вернуться на маршрут после стабилизации обстановки.