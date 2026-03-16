В Абу-Даби ракета попала в автомобиль, один человек погиб

В результате падения ракеты на гражданский автомобиль в столице ОАЭ погиб гражданин Палестины.

Источник: Комсомольская правда

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) зафиксирован ракетный удар по гражданскому транспорту. Как сообщили местные власти, в результате падения ракеты на автомобиль погиб один человек.

«Власти Абу-Даби отреагировали на инцидент с падением ракеты на гражданский автомобиль, в результате которого погиб один гражданин Палестины», — сообщили власти.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся эскалации конфликта между Ираном и коалицией во главе с США и Израилем. Напомним, Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам, расположенным в регионе.

Кремль активно призывает стороны конфликта к сдержанности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряжённости».

