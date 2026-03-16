Смертность от инсультов в Новосибирской области снизилась на 9% за пять лет

Регион вошел в число первых, где открыли телемедицинские сосудистые отделения.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске открылся Всероссийский конгресс по инсульту. На площадке обсудили успехи региона: за пять лет смертность от острых нарушений мозгового кровообращения упала на 9%. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий отметил, что высокотехнологичная помощь стала доступна даже в отдаленных селах. В регионе работают 10 сосудистых центров и первые телемедицинские отделения в Сузуне и Искитиме.

К 2030 году перед страной стоит цель снизить больничную летальность от инсультов до 14%.