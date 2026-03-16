Красноярск вошел в топ-3 городов с самыми вежливыми водителями по мнению пешеходов

Красноярск вошел в топ-3 городов-миллионеров с самыми вежливыми водителями. Опрос пешеходов и автомобилистов провел сервис SuperJob.
Участникам исследования предлагалось оценить от 1 до 5, насколько вежливо водители относятся к другим участникам движения и соблюдают ПДД. По оценке пешеходов, красноярские водители вежливы на 3,8 балла. Это наивысшая оценка среди 16 городов. Такой же результат показал опрос в Казани. Примечательно, что за последние три года Красноярск показал заметный прогресс в культуре вождения — рост оценок от пешеходов составил 0,7 балла.
Сами автомобилисты Красноярска оценили коллег скромнее — на 3,3 балла, хотя в 2023 году этот показатель составлял 3,7. В этом вопросе наивысшую оценку в 3,6 балла получили Омск и Москва. Краевая столица разделила третье место с Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском и Самарой.
В целом исследование фиксирует положительную динамику: конфликтность на дорогах снижается, а разрыв между оценками пешеходов и водителей сокращается. В Красноярске, как и в других городах, остаются типичные проблемы: пешеходы жалуются на непропуск на «зебрах», парковку на тротуарах и быструю езду по лужам, водители — на отсутствие поворотников и хаотичные перестроения.
