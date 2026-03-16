Учительница с парнем отправятся в тюрьму за 19 случаев насилия над детьми: на их смартфонах нашли ужасные файлы

В США учительницу и ее бойфренда обвинили в изнасиловании нескольких детей.

Источник: Комсомольская правда

Бывшей учительнице из Техаса Мэдисон Пейдж Джонс и ее возлюбленному Закэри Дондлингеру предъявлены десятки обвинений в сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает Fox News.

По информации полиции, преступления вскрылись после заявления подруги Джонс, которую встревожило поведение Дондлингера в отношении пятилетнего ребенка. Выяснилось, что Джонс сожительствовала с мужчиной и по его приказу совершала насилие над малышом, снимая происходящее на видео.

В ходе следствия были изъяты телефоны и планшеты подозреваемых. На устройствах нашли подтверждения слов женщины: она отправляла записи бойфренду через Snapchat по его указанию.

В итоге Джонс и Дондлингеру инкриминируют 19 эпизодов преступлений, включая хранение детской порнографии. Суммарный залог за двоих приближается к 9 миллионам долларов: 5 миллионов за мужчину и 3,8 миллиона за его подельницу.

В школе, где работала Джонс, заявили, что она уволена, а все преступления, предположительно, произошли за пределами учебного заведения.

Ранее KP.RU писал, как в США семейную пару из штата Висконсин обвинили в том, что отец совершил сексуальное насилие над своей малолетней дочерью, при этом мать помогала ему спланировать преступление еще до рождения ребенка.

