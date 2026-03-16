Что нельзя делать со старой банковской картой

Перед тем, как от нее избавиться, обязательно нужно разрезать ее ножницами, чтобы никто не получил доступ к важной информации, такой как номер счета, привязанный к карте, или другие персональные данные, сообщает ИА DEITA.RU.
В пластике содержатся различные элементы безопасности: буквенно-цифровые коды, магнитная полоса и голограммы, которые необходимо уничтожить полностью. Важный момент — не стоит выбрасывать карту прямо возле банкоматов или в отделениях банка, лучше делать это дома или в безопасном месте, чтобы исключить риск того, что злоумышленники найдут ее и смогут воспользоваться данными.
Если вы решили больше не пользоваться картой, необходимо закрыть связанный с ней счет, особенно если речь идет о кредитной карте. Неактивный счет, оставленный открытым, может автоматически продлевать условия обслуживания, и за него могут взиматься сборы. В случае отсутствия средств или наличия задолженности на счету, с вас могут списывать штрафы и пени, что может привести к существенным финансовым потерям.
Сегодня эта практика становится менее распространенной, однако еще встречаются договоры, в которых прописаны штрафы за ведение счета и санкции при наличии задолженности — даже за небольшие суммы могут набежать значительные штрафы, что в итоге обернется для клиента крупными выплатами. То, что с вас могут потребовать десятки или даже сотни рублей, — не редкость, и уплатить такие суммы бывает обидно, особенно если сумма кажется небольшой.
Также важный момент касается тех, кто увольняется с работы. После ухода с места службы человек перестает быть участником зарплатного проекта, а значит, за обслуживание этой карты придется платить самостоятельно. Многие не ожидают этого и замечают списание комиссии только после увольнения, что иногда становится неприятным сюрпризом.
Поэтому, если планируете оставить карту в пользовании после увольнения, лучше заранее убедиться, что это не повлечет за собой дополнительных расходов, а в случае отказа — закрыть карту сразу после ухода. Еще один нюанс — при закрытии кредитной карты стоит запросить у банка справку об отсутствии задолженности, пишет «Прайм».
Даже минимальный долг в 1 рубль может через годы перерасти в серьезную сумму из-за начисленных штрафов и пеней. И если вдруг возникнут претензии со стороны банка, наличие у вас подтверждающих документов о своевременном погашении поможет защитить свои интересы и подтвердить, что вы полностью выполнили свои обязательства.