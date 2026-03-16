Омский «Иртыш» сыграет второй домашний матч весны в ретроформе

В воскресенье, 15 марта в Омске пройдет особенный матч первенства России по футболу среди команд группы «Золото» второй лиги с участием «Иртыша». Омский клуб, отмечающий в этом году 80-летие с момента дебюта в первенствах страны, выйдет на игру в эксклюзивной ретроформе. До игры ее даже не показывают журналистам, хотя КП-Омск об этом пресс-службу клуба просила…
Болельщиков пригласят погрузиться в историю омского футбола. Перед игрой в фойе манежа «Красная звезда» будет работать специальная экспозиция. Гостей ждут насыщенная развлекательная программа, автограф-сессия игроков «Иртыша» прошлых лет Вячеслава Карташова и Шамиля Багизаева.
Матч между «Иртышом» и «Ленинградцем» 15 марта начнется в 17 часов, развлекательная программа — в 15:30.
В официальных матчах российских соревнований «Иртыш» сыграет с «Ленинградцем» впервые. Сам клуб из Ленобласти создан недавно, лишь в 2018 году.
В текущем сезоне «речники» после осенней части первенства в ФНЛ-2 вышли в группу. После двух туров в активе команды одно очко — в прошлое воскресенье она сыграла вничью в Миассе с «Торпедо» (0:0). В таблице группы омичи сейчас на 9-м месте. А «Ленинградец», кстати, там же находится на втором.
Ранее мы писали, что областной минспорт уменьшил финансирование «Иртышу».