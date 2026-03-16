Омский «Иртыш» сыграет второй домашний матч весны в ретроформе

В воскресенье, 15 марта в Омске пройдет особенный матч первенства России по футболу среди команд группы «Золото» второй лиги с участием «Иртыша». Омский клуб, отмечающий в этом году 80-летие с момента дебюта в первенствах страны, выйдет на игру в эксклюзивной ретроформе. До игры ее даже не показывают журналистам, хотя КП-Омск об этом пресс-службу клуба просила…