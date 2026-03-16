В посёлке под Челябинском открыли новый ФАП, упростив жизнь сотням пациентов

Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в посёлке Садовый Сосновского округа. Раньше местным жителям приходилось ездить в Кременкуль, делать большой крюк, чтобы попасть к врачу. Теперь медицинская помощь стала доступнее, сообщил губернатор Алексей Текслер в своих соцсетях.

Источник: Pchela.News

ФАП построили в рамках Народной программы «Единой России».

Особенно тяжело раньше приходилось пожилым людям и семьям с маленькими детьми. Сегодня ФАП принимает до 900 пациентов в месяц. Это 20−30 человек в день. Здесь есть всё необходимое для первичного приёма, вакцинации и неотложной помощи.

Важно, что в посёлках работают те, кто понимает специфику сельской медицины. К примеру, фельдшер Зарина Васильева живёт в соседнем населённом пункте, а потому хорошо знает местных жителей и их потребности. А с учётом того, что Сосновский округ активно застраивается и население постоянно растёт, спрос на медицинские услуги продолжит увеличиваться.

— Мы видим эту динамику и продолжаем развивать социальную инфраструктуру, — рассказал Алексей Текслер. — Это часть большой системной работы. Только за последние пять лет по Народной программе в муниципалитете появилось семь фельдшерско-акушерских пунктов, три врачебные амбулатории и два кабинета врачей общей практики. Но мало построить, ведь нужно и привлечь специалистов. Здесь продолжают действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря им с 2020 по 2023 год для медицинских работников приобрели десять жилых помещений в крупных населённых пунктах округа. Все эти меры помогли заметно повысить уровень медицинского обслуживания жителей Сосновского округа, сделать помощь качественнее и доступнее.

Укрепление системы здравоохранения в регионе — ключевая задача Народной программы «Здоровье человека» и партийного проекта «Здоровое будущее».

В Челябинской области за последние шесть лет в больницы, поликлиники и ФАПы закупили 19 тысяч единиц оборудования на сумму более чем 12 миллиардов рублей. Об этом в сентябре прошлого года сообщили в пресс-службе областного правительства.

