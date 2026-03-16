Более 30 аварий с участием детей произошли в Красноярском крае с начала года

По данным ГАИ, с начала 2026 года в регионе произошло 32 ДТП с участием детей. В них пострадал 31 ребенок, двое погибли. Травмы в качестве пешеходов получили 13 детей, еще 19 пострадали, находясь в автомобилях в роли пассажиров. При этом два происшествия произошли по вине самих несовершеннолетних.