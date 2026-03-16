Более 30 аварий с участием детей произошли в Красноярском крае с начала года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 25 марта в регионе пройдет первый этап профилактической акции «Декада дорожной безопасности детей». Мероприятие приурочено к началу весенних школьных каникул и направлено на снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
В этот период сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожной обстановкой вблизи образовательных учреждений. Также запланированы профилактические рейды и уроки безопасности для школьников.
По данным ГАИ, с начала 2026 года в регионе произошло 32 ДТП с участием детей. В них пострадал 31 ребенок, двое погибли. Травмы в качестве пешеходов получили 13 детей, еще 19 пострадали, находясь в автомобилях в роли пассажиров. При этом два происшествия произошли по вине самих несовершеннолетних.
В рамках акции для школьников проведут занятия по правилам безопасного поведения на дорогах и во дворах. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции подготовили обучающий видеоролик, который рекомендуют посмотреть как детям, так и их родителям.
Автоинспекторы также призывают взрослых чаще напоминать детям о правилах дорожного движения и внимательнее контролировать их поведение на улице.
