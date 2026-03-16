Доктор-убийца лагеря Освенцим Менгеле родился 115 лет назад

Одной из задач Менгеле было регулярно посещать лазарет и отправлять на казнь тех заключенных, которые не выздоровели за отведенные две недели. Другой важной задачей была «медицинская сортировка» прибывающих заключенных, в ходе которой больных и негодных к работе отправляли на немедленное уничтожение. Обычные врачи, даже из СС, ненавидели эту работу и не считали себя палачами — но Менгеле всегда отправлялся на это задание в демонстративно хорошем настроении. Помимо субъективных психологических причин, у доктора было два повода любить сортировку — среди заключенных можно было найти людей с медицинским опытом для работы ассистентами либо же близнецов, исследованием которых Менгеле увлекался с аспирантских времен.