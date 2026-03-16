В Новосибирской области за месяц подорожали огурцы, морковь и свекла

Среди других продуктов самый большой рост цен за месяц был зафиксирован на пряники (5,9%), колбасу полукопченую и варено-копченую (5,7%), колбасу вареную (5%), консервы мясные (4,7%), консервы мясные для детского питания (4,2%), яйца куриные (3,8%), овощи натуральные консервированные, маринованные (3,5%), сосиски, сардельки (3%), молоко сгущенное с сахаром (2,8%), филе сельди соленое (2,7%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (2%), рыбу соленую, маринованную, копченую (1,9%), консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (1,8%), икру лососевых рыб, отечественную, консервы рыбные в томатном соусе (1,3%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (1,2%).