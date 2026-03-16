В Новосибирской области за месяц подорожали огурцы, морковь и свекла

В Новосибирской области в феврале в сравнении с январем выросли цены на ряд товаров. Среди них: морковь — на 8,9%, свежие огурцы — 8%, свекла столовая — 6,9%, свежий сладкий перец — 4%, виноград и лимоны — 3,8%. Об этом сообщили в Новосибирскстате.
— Снизились цены на овощи замороженные (-6,8%), апельсины (-5,8%), орехи (-2,8%), чеснок (-2,6%), грибы свежие (-2,2%), — говорится в сообщении.
Среди других продуктов самый большой рост цен за месяц был зафиксирован на пряники (5,9%), колбасу полукопченую и варено-копченую (5,7%), колбасу вареную (5%), консервы мясные (4,7%), консервы мясные для детского питания (4,2%), яйца куриные (3,8%), овощи натуральные консервированные, маринованные (3,5%), сосиски, сардельки (3%), молоко сгущенное с сахаром (2,8%), филе сельди соленое (2,7%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (2%), рыбу соленую, маринованную, копченую (1,9%), консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (1,8%), икру лососевых рыб, отечественную, консервы рыбные в томатном соусе (1,3%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (1,2%).
Заметнее всего цены снизились на масло оливковое (6,6%), маргарин (5,3%), кальмары мороженые (4,3%), кефир (3,3%), креветки мороженые неразделанные (3,1%), бараночные изделия (3,3%), смеси сухие молочные для детского питания (2,9%), молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5−3,2% жирности, сметану (2,8%), кисломолочные продукты (2,6%), сельдь соленую (1,6%), творожок детский (1,5%).