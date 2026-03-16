Лавров: рост интереса к ядерному оружию несет серьезные риски для мира

Глава МИД России заявил, что кризис на Ближнем Востоке подталкивает страны к мысли о собственном ядерном арсенале.

Источник: Комсомольская правда

Судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает серьезную тревогу на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг обострения в регионе.

По его словам, происходящие события подрывают доверие к существующим механизмам международной безопасности и создают дополнительные риски для глобальной системы контроля над вооружениями. Министр отметил, что на этом фоне в мире усиливаются опасные тенденции.

«Все больше стран считает, что только обладание ядерным оружием может стать надежной гарантией их защиты, это несет серьезные риски», — подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее KP.RU писал, что Франция может передать Финляндии ядерное вооружение. Политик Армандо Мема заявил, что это является для России «опасным сигналом». И призвал правительство Финляндии не совершать «роковую ошибку». Об этом писал журнал The National Interest.

