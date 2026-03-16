Лавров: рост интереса к ядерному оружию несет серьезные риски для мира

Судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает серьезную тревогу на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг обострения в регионе.
По его словам, происходящие события подрывают доверие к существующим механизмам международной безопасности и создают дополнительные риски для глобальной системы контроля над вооружениями. Министр отметил, что на этом фоне в мире усиливаются опасные тенденции.
«Все больше стран считает, что только обладание ядерным оружием может стать надежной гарантией их защиты, это несет серьезные риски», — подчеркнул Сергей Лавров.
Ранее KP.RU писал, что Франция может передать Финляндии ядерное вооружение. Политик Армандо Мема заявил, что это является для России «опасным сигналом». И призвал правительство Финляндии не совершать «роковую ошибку». Об этом писал журнал The National Interest.