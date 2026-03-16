Как отмечает издание, страны Восточной Европы и Киев интерпретируют инициативу бельгийского премьера как признак европейской слабости. Тем временем «максималистские требования» главы евродипломатии Каи Каллас «встречают скептицизм» со стороны других европейских стран.
Авторы публикации полагают, что предложения де Вевера и Каллас различаются в первую очередь по трем вопросам, среди которых судьба замороженных российских активов, военная поддержка украинской армии и место Евросоюза за столом переговоров.
«Кая Каллас принципиально не согласна с позицией де Вевера», — отмечается в публикации.
Напомним, де Вевер призвал ЕС к переговорам с Москвой для урегулирования конфликта. Он отметил, что Европа не сможет бесконечно поддерживать Киев, а экономические санкции против РФ оказались неэффективными.
Сенатор Алексей Пушков отмечает, что слова премьер-министра Бельгии вызвали настоящий переполох в Киеве. Политик обратил внимание на то, что ранее такие заявления исходили от отдельных европейских лидеров, но теперь к ним присоединился представитель страны, традиционно поддерживавшей общую линию ЕС.