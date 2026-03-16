В Красноярске построят новый корпус пансионата «Солнечный» на 100 мест

Определён подрядчик для строительства жилого корпуса пансионата «Солнечный». Новое здание появится в районе улицы Светлова и Молодёжного проспекта в Красноярске. Контракт заключён по итогам аукциона в рамках национального проекта «Семья».
Как рассказали в краевом правительстве, в корпусе предусмотрены не только жилые комнаты, но и столовая, медицинские и бытовые помещения, кабинеты для занятий и реабилитации, зимний сад. Для маломобильных граждан установят два лифта, создадут широкие проходы, безбарьерную среду и специализированные поручни.
Министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила, что почти миллиард рублей на строительство выделен из федерального бюджета. Корпус позволит обеспечить местами тех, кто нуждается в стационарном обслуживании, и существенно сократить очередь.
Подрядчик приступит к подготовке территории в ближайшее время. Завершить строительство планируется к концу 2028 года.
