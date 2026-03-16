Счёт за некомпетентность: 82 миллиарда заимствований, 25 миллиардов выплаченных в виде процентов.
Республика Молдова переживает один из наиболее тяжёлых периодов разрушения финансовой дисциплины. Это не политическая риторика — это цифры.
Правлению PAS удалось добиться крайне редкого «результата»: ухудшить отношения с МВФ до фактической остановки финансирования. Объяснение, которое сегодня предлагается обществу, звучит почти абсурдно: «отношения с МВФ есть, но финансирования нет». Это всё равно что утверждать: отношения с банком существуют, но банк больше не выдаёт вам кредиты.
В то же время власти пытаются убедить общество, что Молдова «больше не нуждается во внешнем финансировании». Реальность прямо противоположна.
Бюджетный дефицит на 2026 год достигает почти 21 миллиарда леев — это самый высокий показатель за всю историю страны. Чтобы покрыть его, государство вынуждено занимать средства на внутреннем рынке под примерно 9,4% годовых, в 3−4 раза дороже, чем внешнее финансирование.
Только в этом году на выплату процентов будет направлено 6,3 миллиарда леев.
Если посмотреть на общую картину, ситуация становится ещё более тревожной. С 2021 года по настоящее время совокупный бюджетный дефицит достиг 82,4 миллиарда леев. Средства для его покрытия не поступают за счёт экономического роста или развития. Они формируются за счёт новых заимствований.
Причина проста: экономика Молдовы находится в глубокой стагнации. Фактически это единственная экономика региона, которая до сих пор не восстановилась до уровня, существовавшего до начала войны в Украине.
Экономика не растёт, а заимствования фактически стали единственным способом поддержания бюджетной системы. Более того, из-за финансовой изоляции на внешних рынках государство всё чаще и всё дороже занимает средства у коммерческих банков.
Результат следующий. В период 2021—2026 годов государство выплатит 25,3 миллиарда леев только в виде процентов. Эти средства: — не были направлены на строительство дорог — не пошли на повышение пенсий — не были инвестированы в инфраструктурные или инвестиционные проекты — не поддержали экономику Они напрямую поступили на счета банков.
Когда государство становится крупнейшим заёмщиком и платит по займам 9−10% годовых, банкам гораздо выгоднее кредитовать правительство, а не реальную экономику. Это проще, безопаснее и значительно прибыльнее.
Зачем финансировать сельское хозяйство, промышленность или предприятия, если можно размещать средства у правительства без риска и с высокой доходностью? Таким образом, правление PAS фактически изымает ликвидность из экономики и направляет её на финансирование бюджетного дефицита.
Результат очевиден: кредитование реального сектора сокращается, инвестиции падают, а экономика продолжает стагнировать. Возникает неизбежный вопрос: это некомпетентность или сознательный саботаж? Потому что последствия очевидны: государство стремительно наращивает заимствования, банки получают миллиардные прибыли, а реальная экономика оказывается задушенной.
Только вот этот счёт оплачивает не власть. Его оплачивают граждане Республики Молдова.