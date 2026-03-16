В аэропорту Уфы задержали 18 рейсов

Город окутал густой туман.

Источник: Башинформ

Из-за тумана в аэропорту Уфы задерживается 18 рейсов, а 6 самолетов ушли на соседние аэродромы. Об этом 16 марта на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктор Жульков.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в связи со сложными метеоусловиями, из-за тумана в международном аэропорту «Уфа» имеются задержки рейсов на прилет и вылет. Вход встречающих и провожающих в здания аэровокзала ограничен. Допуск производится при наличии билетов.