В аэропорту Уфы задержали 18 рейсов

Из-за тумана в аэропорту Уфы задерживается 18 рейсов, а 6 самолетов ушли на соседние аэродромы. Об этом 16 марта на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктор Жульков.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в связи со сложными метеоусловиями, из-за тумана в международном аэропорту «Уфа» имеются задержки рейсов на прилет и вылет. Вход встречающих и провожающих в здания аэровокзала ограничен. Допуск производится при наличии билетов.