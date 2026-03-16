Россияне продолжают жаловаться на сбои в Telegram

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россияне продолжают сообщать о плохой работе Telegram, насчитывается более 8,1 тысячи жалоб за последние сутки, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев в интернете Detector404.

Пользователи мессенджера стали сообщать о проблемах в его работе еще в среду.

Так, согласно детектору, больше всего жалоб поступает от жителей Ярославской области, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Самарской и Московской областей.

Чаще всего россияне сообщают о сбое в мобильном приложении и проблемах с оповещениями.

Роскомнадзор в середине февраля заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан.

Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.