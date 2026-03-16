Врач перечислила препараты, которые запрещено давать детям

Многие препараты, разрешённые для взрослых, запрещены детям или имеют строгие возрастные ограничения, предупредила врач-педиатр Татьяна Кашкина. В беседе с «Газетой.ru» она перечислила наиболее опасные лекарственные средства. Так, аспирин при ОРВИ у детей до 15 лет может вызвать тяжёлое поражение печени и мозга.