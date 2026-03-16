Женщина, пострадавшая в ДТП, отсудила 700 тысяч у транспортной компании через арест счетов

Жительница Калининградской области попала в аварию, когда водитель грузовика «Скания» не справился с управлением и врезался в «Тойоту», в которой она ехала. Пассажирка получила тяжёлые травмы и частично потеряла трудоспособность.
Суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда и постановил взыскать с организации-работодателя виновника 700 тысяч рублей. Однако в добровольном порядке платить компания не спешила.
Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов Гвардейского района. Чтобы заставить должника раскошелиться, приставы арестовали все счета предприятия.
Меры подействовали — задолженность погасили в полном объёме. Правда, прежде чем снять арест, компании пришлось дополнительно заплатить исполнительский сбор — 84 тысячи рублей за просрочку. Деньги пострадавшей перечислили, сбор ушёл в бюджет.