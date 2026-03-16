«Ни одной качели»: молодой отец пожаловался на запустение в «Березовой роще» — мэрия назвала сроки благоустройства

— Я раньше не обращал на это внимание, детей не было. А теперь проблема стала очевидной, — рассказал журналистам НДН.инфо Роман Н. Парк с богатой историей давно стал местом отдыха для взрослых: выпить алкоголь, послушать «шансон» можно на лавочке среди берёз, в питейных заведениях, расположенных по периметру, в беседке. А что для остальных гостей «зелёной зоны»? Контактный зоопарк, аттракционы советского образца и периода сборки, платный прокат детских машинок и сладкая вата с попкорном по «космическим» ценам. Вот, пожалуй, и всё. Посмотреть на зверюшек, покормить их морковкой — времени много не занимает.
— На мой взгляд, это возмутительно! — делится впечатлениями Роман Н. — Куда мне идти с ребёнком?
Наш читатель знает, что в 2025 году в Новосибирске обсуждали дизайн-проект благоустройства парка культуры и отдыха «Берёзовая роща». Он изучил его и в целом остался доволен предложением, однако проект до сих пор на бумаге и когда будет реализован, непонятно.
— Мне кажется, мой сын в институт поступит, а в парке останется всё по-прежнему, — недоумевает молодой отец.
Дизайн-проект и правда масштабный. Он включает, в частности, обустройство мемориальной площади и создание мемориальной аллеи, устройство дорожно-тропиночной сети, установку системы освещения, изменение схемы размещения аттракционов, замену устаревших сооружений на современные круглогодичные павильоны, обустройство детских игровых и спортивных площадок, создание удобной навигации и информационного сопровождения. Ознакомиться с ним можно здесь, на портале «Зеленый Новосибирск».
Казалось бы, молодой отец преувеличивает масштаб проблемы, но… С ним, как минимум, согласны опрошенные властями жители. В комментариях и предложениях, опубликованных жителями в социальных сетях и на портале, требование оборудовать детскую игровую площадку с безопасным напольным покрытием встречается часто.
«Сделайте большую детскую площадку. А то парк — одни аттракционы и торговля. И желательно, чтобы площадка была подальше от аттракционов», — написала Мария. «Убрать парковочную зону ресторана “Царский двор” с территории парка. Сделать бесплатные детские площадки и городки», — озвучивает свое предложение Ольга.
«Сделайте, пожалуйста, детскую площадку. На весь парк ни одной качели нет. Любим этот парк, но с детьми там особо делать нечего, если у тебя не полные карманы денег, конечно. Аттракционы, которые нравятся детям, с ценой 400−500 ₽ за билет на 3 минуты — нереальные расценки для многодетных семей!», — возмущается Надежда.
Мы направили запрос в мэрию города Новосибирска с вопросами, ответы на которые должны прояснить сроки реализации дизайн-плана или возможного временного решения на ближайший сезон. Ответ пришел довольно быстро. Часть из него касалась деталей будущего благоустройства, а часть планов на 2026 год.
— Благоустройство может начаться только после определения источника финансирования и разработки проектно-сметной документации. Бюджет 2026 года полностью сформирован, и средства на благоустройство парка «Берёзовая роща» не выделялись, — сообщили специалисты управления культуры мэрии города Новосибирска.
Также в мэрии сообщили, что «в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” национального проекта “Инфраструктура для жизни” с 21 апреля по 12 июня 2026 года будет проводиться Всероссийское онлайн-голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году, в котором запланировано участие парка “Берёзовая роща”.
Участие в голосовании сможет принять каждый житель Новосибирска, но эта процедура лишь подтверждает — благоустройство парка отодвигается минимум на год. А кроме того, в ответе управления культуры мэрии сообщается: «В 2026 году установка на территории парка “Берёзовая роща” детских площадок не предусмотрена».
Посмотрим, вырастет ли сын нашего читателя, пока найдется источник финансирования благоустройства одного из старейших парков города. А до тех пор будем наблюдать, как дети, пропахшие запахом шашлыков, учат слова популярного в народе шансона…
ИА «Сибинформ».