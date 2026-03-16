Актриса фильма «Битва за битвой» Тейяна Тейлор обвинила охранника «Оскара» в избиении

Актриса фильма «Битва за битвой» Тейяна Тейлор обвинила охранника церемонии «Оскар» в избиении. Об этом сообщает TMZ. По ее словам, инцидент произошел, когда она попыталась выйти на сцену, чтобы сделать памятное фото.
Тейлор вместе с соруководителем Warner Bros Памелой Абди направилась к сцене, чтобы сфотографироваться с коллегами по съемочной группе картины Пола Томаса Андерсона. В этот момент, как утверждает актриса, охранник в толпе перекрыл им проход и оттолкнул ее.
Звезда возмутилась и заявила, что на нее подняли руку. Однако, по словам Тейлор, вместо того, чтобы извиниться, охранник потребовал, чтобы она сама попросила прощения, что вызвало у актрисы еще большее раздражение, передает издание.
Ночью 16 марта в Dolby Theatre прошла 98-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Рекордсменом по победам стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», которая унесла шесть наград.
