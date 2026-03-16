В Новосибирске продолжается уборка улично-дорожной сети после снегопадов

За последние три дня вывезено около 61 тысячи кубометров снега — это примерно 4 055 самосвалов. С помощью роторной техники убрали ещё около 55 тысяч кубометров снега.
На уборку города ежедневно выходили от 504 до 646 единиц спецтехники и от 171 до 267 работников. За это время подметены 5 124 км тротуаров и дорог, обработаны противогололёдными материалами 1 315 км, произведено грейдирование 841 км, очищено от льда 89 км тротуаров.
Особое внимание уделялось объектам городской инфраструктуры: очищены 431 парковка и островок безопасности, 667 пешеходных переходов, 1 523 остановки общественного транспорта и 247 лестниц.
Для обработки улично-дорожной сети использовано 814 тонн противогололёдных материалов.
Сегодня в первую смену уборку города продолжают 252 машины спецтехники.