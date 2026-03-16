В Башкирии закрыли одну ледовую переправу

С сегодняшнего дня в связи с повышением температуры воздуха и изменением структуры льда закрыли одну ледовую переправу в Караидельском районе на реке Уфе. Об этом 16 марта на оперативном совещании в ЦУРе сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.