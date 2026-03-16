В России утвердили дату последних звонков

Экзамены по завершении учебного года начнутся не ранее 1 июня.

26 мая в российских школах пройдут последние звонки. Единую дату утвердили в Минпросвещения РФ.

Министерство разослало рекомендации во все регионы для организации мероприятий. В программу включены поднятие флага России, исполнение гимна, чествование многодетных семей и выступления родителей, участвовавших в специальной военной операции, а также тех, кто был удостоен государственных наград.

Выпускные экзамены стартуют не ранее 1 июня. С этого учебного года их содержание полностью приведено в соответствие с программой школьного курса, что позволит выпускникам продемонстрировать уровень своих знаний, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Татьяна Картавых