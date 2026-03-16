В вузах увеличат число бюджетных мест по востребованным направлениям

Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство утвердило перечень приоритетных профессий и специальностей среди них, информатика и вычислительная техника, электроника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника, робототехника, медицина и фармацевтика.