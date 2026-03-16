В Калининграде нашли подрядчика для ремонта улицы Чайковского. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на торги подали пять компаний. Победителем признали ООО «Инпэкс». Организация снизила начальную стоимость на 300 тысяч рублей — до 19,5 миллиона.
Подрядчику предстоит привести в порядок улицу Чайковского от Брамса до Зоологической. Специалисты отремонтируют проезжую часть. Работы нужно выполнить в течение 80 дней с даты заключения контракта.
Летом на улице Чайковского отремонтировали тротуар. Работы провели на участке от Советского проспекта до Зоологической. Ремонтом тротуара занималась компания «Мосинжиниринг» за 54 миллиона рублей.