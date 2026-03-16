Собянин: Беспилотный поезд метро прошел уже более 1 тыс. км по БКЛ

«Два месяца назад запустили в метро тестирование первого в России беспилотного поезда. Испытания состава на базе отечественной модели “Москва-2024” проходят без пассажиров, в кабине находится машинист для контроля и по требованию закона. За время испытаний специалист ни разу не вмешался в работу системы — она доказывает свою надeжность и безопасность. Инновационный состав уже преодолел больше 1 тыс. км по Большой кольцевой линии», — написал Собянин.