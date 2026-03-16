Собянин: Беспилотный поезд метро прошел уже более 1 тыс. км по БКЛ

«Два месяца назад запустили в метро тестирование первого в России беспилотного поезда. Испытания состава на базе отечественной модели “Москва-2024” проходят без пассажиров, в кабине находится машинист для контроля и по требованию закона. За время испытаний специалист ни разу не вмешался в работу системы — она доказывает свою надeжность и безопасность. Инновационный состав уже преодолел больше 1 тыс. км по Большой кольцевой линии», — написал Собянин.
По его словам, программное обеспечение для поезда, инфраструктуры, построения графиков и диспетчеризации разработано и поддерживается специалистами Центра исследования и разработки беспилотного транспорта. ПО самостоятельно плавно разгоняет и тормозит состав, а также открывает и закрывает двери на станциях. Система мгновенно отправляет поезду сигнал о появлении посторонних объектов на путях. Программа также следит за интервалами движения.
«Тестирование технологии будет проходить в несколько этапов. К концу этого года беспилотный поезд начнeт регулярно курсировать без пассажиров по БКЛ с другими составами, соблюдая стандартные интервалы столичного метро, — 90 секунд в самые востребованные часы. В 2027-м планируем начать первые поездки с пассажирами, а к 2030-му — запустить первую линию беспилотного метро», — отметил мэр.