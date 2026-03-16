Красноярский край ожидают две волны паводков

В региональном главке МЧС предупредили, что на территории Красноярского края возможны две волны паводков. В ведомстве также назвали округа, которые скорее всего попадут под затопления. Так, первую волну разлива ждут уже в третьей декаде марта на территориях Боготольского, Емельяновского, Ермаковского, Козульского, Курагинского, Минусинского Шарыповского, Шушенского, Ужурского муниципальных округов. Продлится первая волна примерно до первой декады апреля. Возможны размывы дорог, небольших дамб, мостов, затопление низинных участков. Ситуацию осложнят частые смены оттепелей и заморозков — образующаяся при этом на поверхности ледяная корка препятствует как впитыванию в землю, так и испарению и выветриванию влаги. Вторую волну паводка, более мощную и обширную, специалисты ожидают в конце апреля — начале мая, когда пойдет коренная вода: вскроются крупные реки, начнется таяние в горах и глухой тайге. Основная опасность периода — значительный подъем уровней воды в реках и затопления, подтопления населенных пунктов и объектов экономики, мощные заторы льда на больших реках, угроза разрушения защитных гидротехнических сооружений, — отмечают в МЧС. Эта волна больше всего будет угрожать Балахтинско-Новоселовскому, Бирилюсскому, Емельяновскому, Енисейскому, Ермаковскому, Ирбейско-Саянскому, Каратузскому, Курагинскому, Минусинскому, Северо-Енисейскому, Туруханскому муниципальным округам и Эвенкии. Кроме того, в некоторых территориях вероятен риск дождевых паводков.