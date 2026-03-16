«Видел трупы и фуры в кюветах»: красноярский архитектор раскритиковал трассу Р-255 «Сибирь»

Известный красноярский архитектор Антон Шаталов в своем телеграм-канале высказался о состоянии федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По его словам, дорога больше напоминает узкую тропу, чем магистраль, связывающую регионы.
Шаталов рассказал, что недавно ехал из Кемерова семь часов и столкнулся с многочисленными проблемами.
«Объезжал ямы, в которых можно остаться ночевать. Видел трупы на трассе и фуры в кюветах. Пару раз сам был на волоске от смерти, пытаясь обогнать по гололеду еле ползущий большегруз», — описал свой опыт архитектор.
Шаталов удивляется, что при огромной популярности маршрута трассу не расширяют. По его мнению, проект скоростной магистрали от Владивостока до Калининграда должен стать приоритетным для России.
Добавим, Р-255 «Сибирь» в народе называют «трассой смерти» из-за регулярно происходящих там ДТП со смертельным исходом. Только 15 марта в ГАИ сообщили о двух авариях на 688−689 километрах дороги. В первой погиб 45-летний водитель грузовика, в другой — 24-летний парень на Kia Rio и его 20-летняя пассажирка.
Большой трафик большегрузов вынуждает водителей идти на обгон, выезжая на «встречку» и нарушая скоростной режим, что приводит к трагедиям. По мнению автомобилистов, трассу необходимо расширить, а встречные полосы разделить отбойниками.
