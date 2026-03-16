Замначальником волгоградского ГУ МВД по вопросам миграции стал Руслан Володин

Володин родился в Воронеже и начал свою службу в органах внутренних дел в 1996 году. В 2000 году он окончил Воронежский институт МВД. До 2013 года занимал оперативные и руководящие должности, а с 2013 по 2016 год возглавлял отдел по борьбе с коррупционными преступлениями в Воронежской области. Затем работал заместителем начальника УЭБиПК, а с ноября 2018 по март 2026 года руководил этим управлением.