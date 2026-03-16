Замначальником волгоградского ГУ МВД по вопросам миграции стал Руслан Володин

В Главном управлении МВД России по Волгоградской области произошли кадровые изменения. 16 марта 2026 года начальник регионального главка генерал-майор полиции Дмитрий Свинов представил личному составу нового заместителя — полковника полиции Руслана Володина, который будет отвечать за вопросы гражданства и регистрации иностранных граждан, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную полицию.
Володин родился в Воронеже и начал свою службу в органах внутренних дел в 1996 году. В 2000 году он окончил Воронежский институт МВД. До 2013 года занимал оперативные и руководящие должности, а с 2013 по 2016 год возглавлял отдел по борьбе с коррупционными преступлениями в Воронежской области. Затем работал заместителем начальника УЭБиПК, а с ноября 2018 по март 2026 года руководил этим управлением.
За годы службы Руслан Володин получил множество государственных и ведомственных наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медали МВД России «За доблесть в службе», «И. Д. Путилина», «За боевое содружество», нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД России» и наградное оружие.
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2026 года Руслан Володин был назначен на новую должность в Волгоградской области.