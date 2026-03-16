В Самарской области закрывается автозимник «Шелехметь — Белые домики»

С приходом оттепели в Самарской области завершили работу автозимника «Шелехметь — Белые домики». Все дело в том, что дальнейшее использование автозимника небезопасно, так как при температуре воздуха +6…+8°C грунт теряет плотность, и трасса разрушается. Об этом сообщает региональный минтранс.
«Вопрос бесперебойного и безопасного сообщения с Рождествено находится на постоянном контроле. Мы ежедневно оцениваем ледовую обстановку на Волге: как только позволят погодные условия, будет дан старт паромной навигации», — сказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Дорогу открыли для автомобилистов 7 января, два месяца она обеспечивала транспортную доступность села Рождествено. Трассу организовали по согласованию с нацпарком «Самарская Лука».
Сейчас регулярные рейсы по маршруту «Самара — Рождествено» выполняют суда на воздушной подушке. Именно они остаются основным видом транспортного сообщения с селом после закрытия автозимника и до начала паромной навигации.