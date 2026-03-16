В Самарской области закрывается автозимник «Шелехметь — Белые домики»

С приходом оттепели в Самарской области завершили работу автозимника «Шелехметь — Белые домики». Все дело в том, что дальнейшее использование автозимника небезопасно, так как при температуре воздуха +6…+8°C грунт теряет плотность, и трасса разрушается. Об этом сообщает региональный минтранс.