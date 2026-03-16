В Омске могут начать продавать бензин по паспорту

Проектом предлагается запретить продавать несовершеннолетним ГСМ и различные легковоспламеняющиеся жидкости, способные гореть самостоятельно.
Отмечается, что проект закона направлен на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение причинения вреда их здоровью, физическому, психическому и нравственному развитию, а также обеспечение общественной безопасности и снижение рисков противоправных действий.
«Горюче-смазочные материалы (ГСМ), легковоспламеняющиеся жидкости и лакокрасочные материалы могут использоваться несовершеннолетними в противоправных целях, а именно для поджогов, диверсий или в качестве психоактивных веществ. В Омской области ранее фиксировались случаи, когда подростки использовали бензин для поджога имущества на территории как общегражданских, так и на территории особо охраняемых объектов», — указано в пояснительной записке.
Предполагается, что при возникновении сомнений в возрасте покупателя продавец будет обязан потребовать документ, удостоверяющий личность (главным таким документом является паспорт), а в случае отсутствия такового — отказать в продаже.
При этом из пояснительной записки следует, что ограничения не будут распространяться на 16-летних подростков, управляющих разрешенным в этом возрасте транспортом, если у них есть соответствующее удостоверение.
Автор инициативы отмечает, что аналогичные запреты уже введены в нескольких других регионах: в Кемеровской и Ярославской области, Республике Татарстан и Чувашской Республике.
Действие закона предлагается распространить на период с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2032 года.
В случае, если проект будет поддержан депутатами горсовета, его направят на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области.