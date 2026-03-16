В Волгограде досрочно приступили к модернизации 19 котельных

По словам заместителя главного инженера по эксплуатации «Концессий теплоснабжения» Алексея Букаева, котельная 494 квартала — одна из крупнейших в городе. В Советском районе эта котельная обслуживает 196 объектов, включая 8 лечебных учреждения, 10 детских садов, 4 школы, а также 159 многоквартирных домов, где проживают около 30 000 жителей. На этой котельной в прошлом году уже заменили большой водогрейный котел и силовой трансформатор мощностью 1050 киловатт. Паровой котел, который прослужил более 40 лет, также заменят на новый и современный.