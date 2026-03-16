Калининградка, пострадавшая в ДТП, отсудила 700 тыс рублей

В Калининграде автомобилистка, пострадавшая в ДТП, отсудила 700 тыс рублей. Деньги на компенсацию нашла организация, в которой работал виновник аварии. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.
Отмечается, что водитель выполнял свои должностные обязанности, когда не справился с управлением «Скании» и врезался в легковую «Тойоту Авенсис». Пассажирка легковушки получила тяжелые травмы и частично утратила трудоспособность.
Чтобы побудить должника выплатить деньги, сотрудники службы приставов наложили арест на все счета компании.
Пришлось оплатить и исполнительский сбор 84 тыс рублей.