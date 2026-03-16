Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградка, пострадавшая в ДТП, отсудила 700 тыс рублей

Деньги выплатила организация, в которой работал виновник аварии.

В Калининграде автомобилистка, пострадавшая в ДТП, отсудила 700 тыс рублей. Деньги на компенсацию нашла организация, в которой работал виновник аварии. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Отмечается, что водитель выполнял свои должностные обязанности, когда не справился с управлением «Скании» и врезался в легковую «Тойоту Авенсис». Пассажирка легковушки получила тяжелые травмы и частично утратила трудоспособность.

Чтобы побудить должника выплатить деньги, сотрудники службы приставов наложили арест на все счета компании.

Пришлось оплатить и исполнительский сбор 84 тыс рублей.