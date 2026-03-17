Кому положен увеличенный отпуск. Проверьте, есть ли там ваша профессия

В России увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск предусматривается для ряда категорий работников, напомнил в беседе с «РИА Новости» доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2-й, 3-й и 4-й степени или опасным условиям труда, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск не менее семи календарных дней», — уточнил эксперт.
Дополнительный отпуск также полагается сотрудникам с ненормированным рабочим днем (не менее трех календарных дней) и для работников северных регионов (в районах Крайнего Севера — это 24 календарных дня, в приравненных к ним местностях — 16 дней, в других северных районах, где есть районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате, — восемь дней).
Увеличенный отпуск также положен некоторым педагогам. Например, 42 календарных дня отдыха предусматриваются для воспитателей, методистов и логопедов в детских садах, при этом большинству педагогов образовательных организаций положен отпуск 56 календарных дней.
Можно ли пить чай на работе
У работодателя есть право запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте в локальных актах, напомнила ранее юрист Headhunter Ольга Владимирова. Данные постановления можно выпустить только, если у работников есть возможность покинуть рабочее место на обед. Когда у сотрудника нет другой возможности поесть, а за нарушение запрета накладывалось дисциплинарное взыскание, то этот запрет с «высокой вероятностью будет неправомерным».
Как уточнила юрист, закон запрещает есть в производственных помещениях, для ряда предприятий требования по созданию пространств для приема пищи устанавливаются санитарными нормами.