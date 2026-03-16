54 жителя Красноярского края стали почётными донорами России

В Красноярске прошла торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Почётный донор России». Высокой государственной награды удостоены 54 жителя региона, из них 19 представляют Красноярск. Все они много лет безвозмездно сдают кровь и её компоненты.
«Сегодня все слова благодарности обращены к тем, кто посвятил свою жизнь спасению людей. Мы зовём вас настоящими героями, ведь на вас всегда можно положиться. Вами гордится весь Красноярский край!» — отметил председатель Общественного совета при краевом центре крови № 1 Виктор Паулин.
Особо на церемонии отметили медицинскую сестру Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России Марину Енбаеву. Она не только регулярно сдаёт кровь, но и ежедневно заботится о пациентах, объединяя две благородные миссии.
В Красноярском крае уже более девяти тысяч человек носят звание почётного донора России или СССР.
