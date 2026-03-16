В Иркутске установят монументальную композицию «Жены декабристов. Врата судьбы»

Скульптуру создал народный художник СССР и РФ Зураб Церетели в 2008 году.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске появится масштабная скульптурная композиция «Жены декабристов. Врата судьбы», созданная народным художником СССР и РФ Зурабом Церетели в 2008 году. Пока она находится в Москве, в Галерее искусств автора. Учреждение планирует передать ее в дар городу. Сейчас решают, как организовать перевозку и установку.

Композиция впечатляет размерами. Она включает 11 женских фигур высотой около трех метров. Женщины в бальных и летних нарядах стоят перед бронзовыми воротами высотой 4,7 метра. На воротах выгравированы имена известных декабристов, сосланных в Сибирь.

Зураб Церетели создавал образы, опираясь на архивные материалы, изучал судьбы жен декабристов и историю костюмов того времени. Фигуры Марии Волконской, Екатерины Трубецкой, Натальи Фонвизиной, Елизаветы Нарышкиной и других максимально приближены к реальным прототипам.

Композиция войдет в серию монументальных образов «История России». Памятник станет символом исторической памяти и женской стойкости, увековечит подвиг женщин, последовавших за мужьями в ссылку. Сейчас рассматривают несколько вариантов размещения, в том числе в историческом центре Иркутска.

