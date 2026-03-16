В Иркутске установят монументальную композицию «Жены декабристов. Врата судьбы»

В Иркутске появится масштабная скульптурная композиция «Жены декабристов. Врата судьбы», созданная народным художником СССР и РФ Зурабом Церетели в 2008 году. Пока она находится в Москве, в Галерее искусств автора. Учреждение планирует передать ее в дар городу. Сейчас решают, как организовать перевозку и установку.